Ciena Plače

Plače Ciena se gibljejo od $33,419 skupnega letnega nadomestila za Tehnični pisatelj na spodnjem koncu do $275,000 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Ciena. Zadnja posodobitev: 10/13/2025

$160K

Programski inženir
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

Backend programski inženir

Omrežni inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Strojni inženir
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

Optični inženir
Median $83.1K

Vodja programskega inženiringa
Median $275K
Poslovni analitik
$86.7K
Služba za stranke
$87.3K
Vodja podatkovne znanosti
$139K
Podatkovni znanstvenik
$78.9K
Svetovalni upravni strokovnjak
$180K
Trženje
$252K
Strojni inženir
$66.8K
Oblikovalec izdelkov
$101K
Prodaja
Median $116K
Prodajni inženir
$150K
Arhitekt rešitev
$110K
Vodja tehniškega programa
$95.8K
Tehnični pisatelj
$33.4K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Ciena so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Ciena je Vodja programskega inženiringa z letnim skupnim plačilom $275,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Ciena je $103,078.

