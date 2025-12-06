Imenik podjetij
Logitech
Logitech Programski inženir Plače

Programski inženir nadomestilo in United States pri Logitech se giblje od $107K na year za I1 do $277K na year za I5. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $245K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Logitech. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
I1
(Začetna stopnja)
$107K
$107K
$0
$0
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$125K
$110K
$8.4K
$6.2K
I4
$198K
$174K
$16.7K
$6.9K
Prikaži 3 Več stopenj
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Logitech so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)



Vključeni nazivi

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Logitech in United States znaša letno skupno plačilo $300,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Logitech za vlogo Programski inženir in United States je $192,090.

