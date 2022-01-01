Imenik podjetij
GoPro
GoPro Plače

Plače GoPro se gibljejo od $72,563 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $291,450 za Poslovni razvoj na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri GoPro. Zadnja posodobitev: 11/22/2025

Programski inženir
Median $72.6K
Poslovni razvoj
$291K
Podatkovni znanstvenik
$139K

Strojni inženir
$97.8K
Strojni inženir
$187K
Oblikovalec produktov
$189K
Vodja produktov
$114K
Vodja projektov
$111K
Vodja tehničnih programov
$230K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri GoPro so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri GoPro je Poslovni razvoj at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $291,450. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri GoPro je $139,300.

Drugi viri

