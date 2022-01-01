Imenik podjetij
Root Insurance Plače

Plače Root Insurance se gibljejo od $76,500 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni analitik na spodnjem koncu do $270,970 za Človeški viri na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Root Insurance. Zadnja posodobitev: 9/18/2025

$160K

Podatkovni znanstvenik
Median $120K
Vodja izdelkov
Median $145K
Programski inženir
Median $161K

Vodja programskega inženiringa
Median $230K
Podatkovni analitik
$76.5K
Grafični oblikovalec
$95.2K
Človeški viri
$271K
Trženje
$159K
Strojni inženir
$86.7K
Oblikovalec izdelkov
$133K
Kadrovik
$86.7K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Root Insurance so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

