Imenik podjetij
Intellectual Ventures
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Intellectual Ventures Plače

Plače Intellectual Ventures se gibljejo od $183,080 skupnega letnega nadomestila za Poslovni razvoj na spodnjem koncu do $186,428 za Vodja projektov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Intellectual Ventures. Zadnja posodobitev: 11/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Poslovni razvoj
$183K
Vodja projektov
$186K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Intellectual Ventures je Vodja projektov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $186,428. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Intellectual Ventures je $184,754.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Intellectual Ventures

Povezana podjetja

  • Square
  • Apple
  • LinkedIn
  • Roblox
  • DoorDash
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/intellectual-ventures/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.