Programski inženir nadomestilo in United States pri Illumina se giblje od $105K na year za P1 do $249K na year za P6. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $193K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Illumina. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Naziv stopnje Skupaj Osnova Delnice (/yr) Bonus P1 Entry Software Engineer ( Začetna stopnja ) $105K $96.8K $7.3K $1.2K P2 Intermediate Software Engineer $139K $118K $16.4K $4.6K P3 Senior Software Engineer $185K $155K $25.2K $5K P4 Staff Software Engineer $210K $180K $18.6K $11.2K Prikaži 5 Več stopenj

Razpored pridobivanja Glavna 25 % LETO 1 25 % LETO 2 25 % LETO 3 25 % LETO 4 Vrsta delnic RSU Pri Illumina so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja: 25 % se pridobi v 1st - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 2nd - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 3rd - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 4th - LETO ( 25.00 % letno )

