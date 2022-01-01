Adresár Spoločností
Danaher
Danaher Platy

Platový rozsah Danaher sa pohybuje od $36,717 v celkovej kompenzácii ročne pre Vodja razvoja programske opreme na spodnom konci do $218,500 pre Vodja izdelka na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Danaher. Naposledy aktualizované: 8/12/2025

$160K

Vodja izdelka
Median $219K
Strojni inženir
Median $115K
Računovodja
$217K

Biomedicinski inženir
$88.3K
Poslovni analitik
$106K
Razvoj poslovanja
$137K
Vodja znanosti podatkov
$149K
Znanstvenik podatkov
$195K
Finančni analitik
$151K
Strojni inženir
$64.9K
Človeški viri
$142K
Informacijski tehnolog (IT)
$72K
Trženje
$199K
Optični inženir
$181K
Oblikovalec izdelkov
$141K
Vodja projekta
$115K
Prodaja
$78.3K
Vodja razvoja programske opreme
$36.7K
Arhitekt rešitev
$60.1K
Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
RSU

V spoločnosti Danaher podliehajú RSUs 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (25.00% ročne)

Často kladené otázky

The highest paying role reported at Danaher is Vodja izdelka with a yearly total compensation of $218,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Danaher is $137,460.

