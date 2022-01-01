Imenik podjetij
Gilead Sciences Plače

Plače Gilead Sciences se gibljejo od $89,550 skupnega letnega nadomestila za Tveganostni kapitalist na spodnjem koncu do $349,238 za Korporativni razvoj na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Gilead Sciences. Zadnja posodobitev: 9/1/2025

$160K

Programski inženir
Median $140K
Podatkovni znanstvenik
Median $223K
Finančni analitik
Median $210K

Vodja programa
Median $212K
Vodja projekta
Median $178K
Poslovni analitik
Median $263K
Informacijski tehnolog (IT)
Median $220K
Vodja izdelkov
Median $170K
Vodja programskega inženiringa
Median $295K
Biomedicinski inženir
$151K
Korporativni razvoj
$349K
Vodja podatkovne znanosti
$208K
Pravni oddelek
$291K
Svetovalni upravni strokovnjak
$156K
Trženjske operacije
$141K
Oblikovalec izdelkov
$203K
Vodja oblikovanja izdelkov
$182K
Analitik kibernetske varnosti
$182K
Arhitekt rešitev
$254K

Arhitekt podatkov

Vodja tehniškega programa
$244K
Tveganostni kapitalist
$89.6K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Gilead Sciences so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Gilead Sciences je Korporativni razvoj at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $349,238. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Gilead Sciences je $208,035.

