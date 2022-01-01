Imenik podjetij
Regeneron Plače

Plače Regeneron se gibljejo od $75,000 skupnega letnega nadomestila za Biomedicinski inženir na spodnjem koncu do $238,085 za Arhitekt rešitev na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Regeneron. Zadnja posodobitev: 10/24/2025

Podatkovni znanstvenik
Median $210K
Biomedicinski inženir
Median $75K
Programski inženir
Median $105K

Inženir krmiljenja
$89.6K
Podatkovni analitik
$109K
Vodja podatkovne znanosti
$199K
Elektroinženir
$117K
Ustanovitelj
$96.5K
Strojni inženir
$111K
Vodja izdelkov
$199K
Vodja programa
$181K
Arhitekt rešitev
$238K
Tveganostni kapitalist
$184K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Regeneron je Arhitekt rešitev at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $238,085. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Regeneron je $117,316.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Regeneron

