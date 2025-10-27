Programski inženir nadomestilo in United States pri Genesys se giblje od $92.4K na year za L1 do $181K na year za L5. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $140K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Genesys. Nazadnje posodobljeno: 10/27/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
$186K
$163K
$0
$23.1K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
