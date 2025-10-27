Imenik podjetij
Programski inženir nadomestilo in United States pri Genesys se giblje od $92.4K na year za L1 do $181K na year za L5. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $140K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Genesys. Nazadnje posodobljeno: 10/27/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
Associate Software Engineer(Začetna stopnja)
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
Software Engineer
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
Senior Software Engineer
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
Lead Software Engineer
$186K
$163K
$0
$23.1K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Kakšne so karierne stopnje pri Genesys?

Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Genesys in United States znaša letno skupno plačilo $237,300. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Genesys za vlogo Programski inženir in United States je $136,600.

