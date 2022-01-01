Imenik podjetij
Ultimate Software
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Ultimate Software Plače

Plače Ultimate Software se gibljejo od $70,745 skupnega letnega nadomestila za Informacijski tehnolog (IT) na spodnjem koncu do $189,945 za Podatkovni znanstvenik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Ultimate Software. Zadnja posodobitev: 9/21/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $110K
Poslovni analitik
$99.5K
Podatkovni znanstvenik
$190K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Informacijski tehnolog (IT)
$70.7K
Oblikovalec izdelkov
$76.9K
Vodja izdelkov
$184K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Ultimate Software je Podatkovni znanstvenik at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $189,945. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Ultimate Software je $104,875.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Ultimate Software

Povezana podjetja

  • Esri
  • Welcome
  • OnPrem Solution Partners
  • Cloudwick
  • Genesys
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri