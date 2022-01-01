Imenik podjetij
General Dynamics Information Technology
General Dynamics Information Technology Plače

Plače General Dynamics Information Technology se gibljejo od $75,000 skupnega letnega nadomestila za Analitik kibernetske varnosti na spodnjem koncu do $164,175 za Vodja tehniškega programa na zgornjem koncu.

$160K

Programski inženir
Median $112K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Omrežni inženir

Sistemski inženir

Informacijski tehnolog (IT)
Median $155K
Analitik kibernetske varnosti
Median $75K

Podatkovni znanstvenik
Median $143K
Arhitekt rešitev
Median $133K
Poslovni analitik
Median $91K
Podatkovni analitik
Median $100K
Vodja programskega inženiringa
Median $146K
Svetovalni upravni strokovnjak
$152K
Vodja izdelkov
$91.5K
Vodja projekta
$117K
Kadrovik
$98.9K
Vodja tehniškega programa
$164K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri General Dynamics Information Technology je Vodja tehniškega programa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $164,175. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri General Dynamics Information Technology je $117,300.

