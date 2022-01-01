Imenik podjetij
GameStop
GameStop Plače

Plače GameStop se gibljejo od $35,183 skupnega letnega nadomestila za Prodaja na spodnjem koncu do $165,825 za Podatkovni analitik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri GameStop. Zadnja posodobitev: 8/27/2025

$160K

Programski inženir
Median $135K
Poslovni analitik
$149K
Podatkovni analitik
$166K

Podatkovni znanstvenik
$161K
Trženjske operacije
$48.5K
Strojni inženir
$119K
Vodja izdelkov
$133K
Vodja programa
$154K
Prodaja
$35.2K
Razpored pridobivanja

5%

LETO 1

15%

LETO 2

40%

LETO 3

40%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri GameStop so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 5% se pridobi v 1st-LETO (5.00% letno)

  • 15% se pridobi v 2nd-LETO (15.00% letno)

  • 40% se pridobi v 3rd-LETO (20.00% polletno)

  • 40% se pridobi v 4th-LETO (20.00% polletno)

Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at GameStop is Podatkovni analitik at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $165,825. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at GameStop is $135,000.

