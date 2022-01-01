Adresár Spoločností
Grubhub
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Grubhub Platy

Platový rozsah Grubhub sa pohybuje od $19,632 v celkovej kompenzácii ročne pre Oblikovalec izdelkov na spodnom konci do $320,000 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Grubhub. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Razvijalec programske opreme
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

Backend programski inženir

Polno-stack programski inženir

Inženir zanesljivosti spletišča

Vodja izdelka
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
Vodja razvoja programske opreme
Median $320K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Znanstvenik podatkov
Median $150K
Poslovni analitik
Median $95K
Analitik podatkov
Median $140K
Vodja znanosti podatkov
Median $185K
Računovodja
$126K
Poslovne operacije
$296K
Vodja poslovnih operacij
$125K
Finančni analitik
$87.6K
Človeški viri
$74.6K
Trženje
$51K
Operacije trženja
$103K
Vodja partnerjev
$115K
Oblikovalec izdelkov
$19.6K
Vodja programa
$160K
Kadrovik
$101K
Prodaja
$128K
Arhitekt rešitev
$85.6K

Arhitekt podatkov

Tehnični vodja programa
$101K
Raziskovalec uporabniške izkušnje
$98K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Plán nadobudnutia práv

40%

ROK 1

30%

ROK 2

15%

ROK 3

15%

ROK 4

Typ akcie
RSU

V spoločnosti Grubhub podliehajú RSUs 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 40% nadobúda sa v 1st-ROK (40.00% ročne)

  • 30% nadobúda sa v 2nd-ROK (7.50% štvrťročne)

  • 15% nadobúda sa v 3rd-ROK (3.75% štvrťročne)

  • 15% nadobúda sa v 4th-ROK (3.75% štvrťročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
RSU

V spoločnosti Grubhub podliehajú RSUs 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Máte otázku? Opýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi na interakciu so zamestnancami z rôznych spoločností, získanie kariérnych rád a viac.

Navštíviť teraz!

Často kladené otázky

El rol con mayor salario reportado en Grubhub es Vodja razvoja programske opreme con una compensación total anual de $320,000. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Grubhub es $127,379.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Grubhub

Súvisiace spoločnosti

  • Yelp
  • Pandora
  • Eventbrite
  • Chewy
  • One Medical
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje