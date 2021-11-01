Adresár Spoločností
Excella
Excella Platy

Platový rozsah Excella sa pohybuje od $78,390 v celkovej kompenzácii ročne pre Poslovni analitik na spodnom konci do $185,925 pre Svetovalec za upravljanje na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Excella. Naposledy aktualizované: 8/11/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Razvijalec programske opreme
Median $102K
Poslovni analitik
$78.4K
Znanstvenik podatkov
$158K

Svetovalec za upravljanje
$186K
Oblikovalec izdelkov
$95.5K
Vodja razvoja programske opreme
$183K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Excella je Svetovalec za upravljanje at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $185,925. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Excella je $129,893.

