Ericsson
  • Arhitekt rešitev

  • Vse plače Arhitekt rešitev

Ericsson Arhitekt rešitev Plače

Arhitekt rešitev nadomestilo in Canada pri Ericsson se giblje od CA$143K na year za JS6 do CA$157K na year za JS7. Mediana yearnega nadomestila in Canada znaša skupaj CA$158K.

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.2K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
CA$226K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Kakšne so karierne stopnje pri Ericsson?

Vključeni nazivi

Cloud Architect

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Arhitekt rešitev pri Ericsson in Canada znaša letno skupno plačilo CA$178,252. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Ericsson za vlogo Arhitekt rešitev in Canada je CA$158,371.

