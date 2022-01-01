Adresár Spoločností
DraftKings
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

DraftKings Platy

Platový rozsah DraftKings sa pohybuje od $86,028 v celkovej kompenzácii ročne pre Kadrovik na spodnom konci do $302,625 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov DraftKings. Naposledy aktualizované: 8/18/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Razvijalec programske opreme
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

Backend programski inženir

Polno-stack programski inženir

Podatkovni inženir

Inženir zanesljivosti spletišča

Vodja razvoja programske opreme
L7 $249K
L6 $303K
Vodja izdelka
L8 $205K
L7 $193K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Poslovni analitik
Median $112K
Znanstvenik podatkov
Median $175K
Analitik podatkov
Median $90K
Oblikovalec izdelkov
Median $148K
Vodja znanosti podatkov
$265K
Finančni analitik
$159K
Trženje
$124K
Vodja programa
$92.5K
Kadrovik
$86K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
RSU

V spoločnosti DraftKings podliehajú RSUs 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Máte otázku? Opýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi na interakciu so zamestnancami z rôznych spoločností, získanie kariérnych rád a viac.

Navštíviť teraz!

Často kladené otázky

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di DraftKings adalah Vodja razvoja programske opreme at the L6 level dengan total kompensasi tahunan sebesar $302,625. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di DraftKings adalah $175,000.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre DraftKings

Súvisiace spoločnosti

  • Electronic Arts
  • Yelp
  • Grubhub
  • T-Mobile
  • Eventbrite
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje