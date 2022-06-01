Imenik podjetij
Domino Data Lab
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Domino Data Lab Plače

Plače Domino Data Lab se gibljejo od $165,825 skupnega letnega nadomestila za Tehnični pisatelj na spodnjem koncu do $497,376 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Domino Data Lab. Zadnja posodobitev: 10/14/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $208K
Vodja izdelkov
Median $240K
Podatkovni znanstvenik
$247K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

95 60
95 60
Finančni analitik
$229K
Oblikovalec izdelkov
$191K
Kadrovik
$229K
Vodja programskega inženiringa
$497K
Arhitekt rešitev
$171K
Tehnični pisatelj
$166K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Domino Data Lab so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Imate vprašanje? Vprašajte skupnost.

Obiščite skupnost Levels.fyi, kjer se lahko povezujete z zaposlenimi iz različnih podjetij, pridobite nasvete za kariero in še več.

Obiščite zdaj!

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Domino Data Lab je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $497,376. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Domino Data Lab je $228,850.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Domino Data Lab

Povezana podjetja

  • Vicarious
  • Apollo GraphQL
  • TrustArc
  • DomainTools
  • BlueVoyant
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri