Dell Technologies Vodja tehničnih programov Plače

Vodja tehničnih programov nadomestilo in United States pri Dell Technologies se giblje od $138K na year za L5 do $198K na year za L9. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $165K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Dell Technologies. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja Dodaj komp. Primerjaj stopnje

Najnovejše prijave plač

​ Filter tabele Naroči se Dodaj Dodaj plačo Dodaj plačilo

Podjetje Lokacija | Datum Naziv ravni Oznaka Leta izkušenj Skupaj / V podjetju Skupna nadomestila ( USD ) Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus Nobena plača ni bila najdena Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Kadrovska služba / zaposlovanje? Ustvarite interaktivno ponudbo

Razpored pridobivanja Glavna 33.3 % LETO 1 33.3 % LETO 2 33.3 % LETO 3 Vrsta delnic RSU Pri Dell Technologies so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja: 33.3 % se pridobi v 1st - LETO ( 33.30 % letno )

33.3 % se pridobi v 2nd - LETO ( 33.30 % letno )

33.3 % se pridobi v 3rd - LETO ( 33.30 % letno )

Kakšen je razpoред pridobivanja pri Dell Technologies ?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik Naročite se na preverjene Vodja tehničnih programov ponudbe . Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več → Vnesite vaš e-poštni naslov Vnesite vaš e-poštni naslov Naroči se To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Vključeni nazivi Predloži nov naziv