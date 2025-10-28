Imenik podjetij
Continental
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Podatkovni znanstvenik

  • Vse plače Podatkovni znanstvenik

Continental Podatkovni znanstvenik Plače

Mediana Podatkovni znanstvenik nadomestila in India pri Continental znaša skupaj ₹2.8M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Continental. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025

Mediani paket
company icon
Continental
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Skupaj na leto
₹2.8M
Raven
L2
Osnovna plača
₹2.8M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Leta v podjetju
4 Leta
Leta izkušenj
7 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Continental?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Podatkovni znanstvenik ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Continental in India znaša letno skupno plačilo ₹2,852,770. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Continental za vlogo Podatkovni znanstvenik in India je ₹1,802,692.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Continental

Povezana podjetja

  • KPIT
  • Siemens
  • Daimler
  • Mentor Graphics
  • Henkel
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri