Henkel Plače

Plače Henkel se gibljejo od $14,250 skupnega letnega nadomestila za Prodaja na spodnjem koncu do $129,350 za Strojni inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Henkel. Zadnja posodobitev: 9/14/2025

$160K

Programski inženir
Median $107K
Poslovni analitik
$62.7K
Kemijski inženir
$93K

Podatkovni analitik
$119K
Podatkovni znanstvenik
$48.4K
Finančni analitik
$70.5K
Naložbeni bančnik
$77.4K
Inženir materialov
$74.6K
Strojni inženir
$129K
Oblikovalec izdelkov
$94.1K
Vodja izdelkov
$70.2K
Vodja projekta
$102K
Prodaja
$14.2K
Tveganostni kapitalist
$68.5K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Henkel je Strojni inženir at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $129,350. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Henkel je $76,005.

