Imenik podjetij
ConocoPhillips
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

ConocoPhillips Plače

Plače ConocoPhillips se gibljejo od $80,000 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $402,000 za Poslovni razvoj na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri ConocoPhillips. Zadnja posodobitev: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Information Technologist (IT)
Median $109K
Programski inženir
Median $80K
Računovodja
$109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Poslovni analitik
$88.8K
Poslovni razvoj
$402K
Kemijski inženir
$121K
Podatkovni znanstvenik
$287K
Finančni analitik
$174K
Geološki inženir
$275K
Strojni inženir
$279K
Vodja izdelkov
$127K
Vodja tehniškega programa
$212K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri ConocoPhillips je Poslovni razvoj at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $402,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ConocoPhillips je $150,499.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za ConocoPhillips

Povezana podjetja

  • General Motors
  • DISH Network
  • Ameren
  • Aaron's
  • Southern
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri