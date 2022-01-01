Imenik podjetij
General Motors Plače

Plače General Motors se gibljejo od $44,446 skupnega letnega nadomestila za Svetovalni upravni strokovnjak na spodnjem koncu do $277,400 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri General Motors. Zadnja posodobitev: 9/13/2025

$160K

Programski inženir
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

Mobilni programski inženir

Inženir strojnega učenja

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Omrežni inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Inženir podatkov

Produkcijski programski inženir

Sistemski inženir

Raziskovalec

Podatkovni znanstvenik
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
Strojni inženir
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

Inženir vgrajene strojne opreme

Strojni inženir
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

Proizvodni inženir

CAE inženir

Vodja izdelkov
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
Oblikovalec izdelkov
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

UX oblikovalec

Arhitekt rešitev
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

Arhitekt podatkov

Oblačni arhitekt

Arhitekt varnosti v oblaku

Poslovni analitik
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
Informacijski tehnolog (IT)
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
Vodja programskega inženiringa
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
Vodja tehniškega programa
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
Vodja projekta
L6 $114K
L7 $143K
Vodja programa
L6 $128K
L7 $160K
Finančni analitik
L5 $98.9K
L6 $110K
Inženir krmiljenja
L5 $94K
L6 $115K
Trženje
Median $120K
Kadrovik
Median $200K
Poslovni razvoj
Median $148K
Podatkovni analitik
Median $123K
Računovodja
Median $100K

Tehnični računovodja

Analitik kibernetske varnosti
Median $100K
Vodja podatkovne znanosti
Median $200K
Grafični oblikovalec
Median $135K
Človeški viri
Median $102K
Prodaja
Median $100K
Administrativni asistent
$60.5K
Vodja poslovnih operacij
$225K
Korporativni razvoj
$86.2K
Služba za stranke
$135K
Elektroinženir
$137K
Pravni oddelek
$116K
Svetovalni upravni strokovnjak
$44.4K
Trženjske operacije
$89.6K
Inženir materialov
$213K
Optični inženir
$198K
UX raziskovalec
$149K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri General Motors so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri General Motors je Vodja programskega inženiringa at the L9 level z letnim skupnim plačilom $277,400. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri General Motors je $130,446.

