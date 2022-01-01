Imenik podjetij
Cognosante
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Cognosante Plače

Plače Cognosante se gibljejo od $63,750 skupnega letnega nadomestila za Analitik kibernetske varnosti na spodnjem koncu do $128,156 za Svetovalni upravni strokovnjak na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Cognosante. Zadnja posodobitev: 9/6/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Svetovalni upravni strokovnjak
$128K
Analitik kibernetske varnosti
$63.8K
Programski inženir
Median $115K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at Cognosante is Svetovalni upravni strokovnjak at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $128,156. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cognosante is $115,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Cognosante

Povezana podjetja

  • Huawei
  • REI Systems
  • FiscalNote
  • GlobalLogic
  • Acumen Solutions
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri