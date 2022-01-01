Imenik podjetij
GlobalLogic
GlobalLogic Plače

Plače GlobalLogic se gibljejo od $1,516 skupnega letnega nadomestila za Tveganostni kapitalist na spodnjem koncu do $240,000 za Arhitekt rešitev na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri GlobalLogic. Zadnja posodobitev: 9/1/2025

$160K

Programski inženir
Software Engineer $31.4K
Senior Software Engineer $52.9K
Associate Consultant $43.8K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Arhitekt rešitev
Median $240K

Arhitekt podatkov

Vodja izdelkov
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Vodja programskega inženiringa
Median $177K
Računovodja
$166K
Poslovni analitik
$22.3K
Služba za stranke
$36.7K
Operacije službe za stranke
$74.5K
Podatkovni analitik
$22.5K
Podatkovni znanstvenik
$111K
Finančni analitik
$167K
Strojni inženir
$27.9K
Svetovalni upravni strokovnjak
$30K
Oblikovalec izdelkov
$69.5K
Vodja projekta
$194K
Kadrovik
$98K
Prodaja
$214K
Analitik kibernetske varnosti
$74.5K
Vodja tehniškega programa
$124K
UX raziskovalec
$95.5K
Tveganostni kapitalist
$1.5K
Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at GlobalLogic is Arhitekt rešitev with a yearly total compensation of $240,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at GlobalLogic is $74,511.

Drugi viri