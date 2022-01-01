CentralSquare Technologies Platy

Adresár Spoločností
Platový rozsah CentralSquare Technologies sa pohybuje od $50,388 v celkovej kompenzácii ročne pre Tehnični pisec na spodnom konci do $172,135 pre Arhitekt rešitev na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov CentralSquare Technologies. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $90.2K

Polno-stack programski inženir

Uspeh strank
$99.5K
Znanstvenik podatkov
$102K

Operacije prihodkov
$111K
Analitik kibernetske varnosti
$96.5K
Arhitekt rešitev
$172K
Tehnični pisec
$50.4K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v CentralSquare Technologies je Arhitekt rešitev at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $172,135. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v CentralSquare Technologies je $99,495.

