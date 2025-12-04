Imenik podjetij
CentralSquare Technologies
CentralSquare Technologies Tehnični pisec Plače

Povprečno Tehnični pisec skupno nadomestilo in United States pri CentralSquare Technologies se giblje od $40.5K do $57.8K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete CentralSquare Technologies. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$46.4K - $54.3K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$40.5K$46.4K$54.3K$57.8K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri CentralSquare Technologies?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Tehnični pisec pri CentralSquare Technologies in United States znaša letno skupno plačilo $57,798. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri CentralSquare Technologies za vlogo Tehnični pisec in United States je $40,508.

Drugi viri

