Capital Rx Platy

Platový rozsah Capital Rx sa pohybuje od $122,640 v celkovej kompenzácii ročne pre Oblikovalec izdelkov na spodnom konci do $150,000 pre Razvijalec programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Capital Rx. Naposledy aktualizované: 8/13/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $150K

Polno-stack programski inženir

Znanstvenik podatkov
$131K
Oblikovalec izdelkov
$123K

Vodja izdelka
$136K
Prodaja
$146K
Často kladené otázky

El rol con mayor salario reportado en Capital Rx es Razvijalec programske opreme con una compensación total anual de $150,000. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Capital Rx es $135,675.

