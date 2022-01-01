Imenik podjetij
Brex Plače

Plače Brex se gibljejo od $27,078 skupnega letnega nadomestila za Kadrovik na spodnjem koncu do $630,000 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Brex. Zadnja posodobitev: 8/28/2025

$160K

Programski inženir
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Produkcijski programski inženir

Podatkovni znanstvenik
L4 $195K
L5 $395K
Vodja izdelkov
Median $440K

Vodja programskega inženiringa
L5 $613K
L6 $630K
Prodaja
Median $260K
Služba za stranke
Median $47.9K
Poslovni razvoj
Median $200K
Trženje
Median $174K
Oblikovalec izdelkov
Median $290K
Vodja tehniškega programa
Median $278K
Vodja poslovnih operacij
$181K
Poslovni analitik
$81.3K
Finančni analitik
$146K
Vodja programa
$245K
Kadrovik
$27.1K
Analitik kibernetske varnosti
$199K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Brex so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Brex je Vodja programskega inženiringa at the L6 level z letnim skupnim plačilom $630,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Brex je $245,250.

Drugi viri