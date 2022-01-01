Imenik podjetij
Ramp
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Ramp Plače

Plače Ramp se gibljejo od $76,380 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $595,400 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Ramp. Zadnja posodobitev: 10/25/2025

Ramp logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programski inženir
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

Frontend programski inženir

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Oblikovalec izdelkov
Median $189K

UX oblikovalec

Spletni oblikovalec

Kadrovik
Median $135K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Vodja izdelkov
Median $275K
Trženje
Median $200K

Vodja trženja izdelkov

Poslovne operacije
$149K
Poslovni analitik
$261K
Služba za stranke
$76.4K
Podatkovni znanstvenik
$161K
Človeški viri
$333K
Prodaja
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
Vodja programskega inženiringa
$269K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Ramp so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Imate vprašanje? Vprašajte skupnost.

Obiščite skupnost Levels.fyi, kjer se lahko povezujete z zaposlenimi iz različnih podjetij, pridobite nasvete za kariero in še več.

Obiščite zdaj!

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Ramp je Programski inženir at the Staff Software Engineer level z letnim skupnim plačilom $595,400. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Ramp je $259,416.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Ramp

Povezana podjetja

  • Citadel
  • Brex
  • Two Sigma
  • Chime
  • Old Mission
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri