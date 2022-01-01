Ramp Plače

Plače Ramp se gibljejo od $76,380 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $595,400 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Ramp. Zadnja posodobitev: 10/25/2025
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Ramp so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
