AudioEye Platy

Platový rozsah AudioEye sa pohybuje od $169,150 v celkovej kompenzácii ročne pre Znanstvenik podatkov na spodnom konci do $282,580 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov AudioEye. Naposledy aktualizované: 8/22/2025

$160K

Znanstvenik podatkov
$169K
Oblikovalec izdelkov
$231K
Vodja izdelka
$224K

Prodaja
$225K
Vodja razvoja programske opreme
$283K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v AudioEye je Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $282,580. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v AudioEye je $224,870.

