Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Platy

Platový rozsah Arrowstreet Capital sa pohybuje od $128,520 v celkovej kompenzácii ročne pre Vodja projekta na spodnom konci do $381,900 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Arrowstreet Capital. Naposledy aktualizované: 8/24/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $200K

Polno-stack programski inženir

Znanstvenik podatkov
$314K
Vodja projekta
$129K

Vodja razvoja programske opreme
$382K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Arrowstreet Capital je Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $381,900. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Arrowstreet Capital je $256,780.

