Anthropic
Anthropic Platy

Platový rozsah Anthropic sa pohybuje od $311,933 v celkovej kompenzácii ročne pre Trženje na spodnom konci do $642,600 pre Poslovne operacije na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Anthropic. Naposledy aktualizované: 8/21/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Senior Software Engineer $526K
Lead Software Engineer $635K
Poslovne operacije
$643K
Informacijski tehnolog (IT)
$322K

Trženje
$312K
Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Anthropic podliehajú Granty akcií/equity 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Anthropic je Poslovne operacije at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $642,600. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Anthropic je $525,821.

