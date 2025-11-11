Backend programski inženir nadomestilo in United States pri Anthropic se giblje od $640K na year za Senior Software Engineer do $578K na year za Lead Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $570K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Anthropic. Nazadnje posodobljeno: 11/11/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$640K
$320K
$320K
$0
Lead Software Engineer
$578K
$315K
$263K
$0
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Anthropic so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)