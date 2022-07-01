Adresár Spoločností
Ansarada
Ansarada Platy

Platový rozsah Ansarada sa pohybuje od $16,528 v celkovej kompenzácii ročne pre Razvijalec programske opreme na spodnom konci do $49,750 pre Človeški viri na hornom konci.

$160K

Služba za stranke
$36.7K
Človeški viri
$49.8K
Razvijalec programske opreme
$16.5K

Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Ansarada je Človeški viri at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $49,750. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Ansarada je $36,709.

