Angi Plače

Plače Angi se gibljejo od $49,750 skupnega letnega nadomestila za Prodaja na spodnjem koncu do $280,812 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Angi. Zadnja posodobitev: 8/29/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Vodja izdelkov
Median $195K
Vodja programskega inženiringa
L3 $274K
L4 $281K

Podatkovni znanstvenik
Median $207K
Oblikovalec izdelkov
Median $138K
Kadrovik
Median $130K
Administrativni asistent
$112K
Poslovni analitik
$167K
Finančni analitik
$169K
Človeški viri
$130K
Trženje
$78.6K
Prodaja
$49.8K
UX raziskovalec
$184K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Angi so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)

Pogosta vprašanja

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Angi on Vodja programskega inženiringa at the L4 level aastase kogutasuga $280,812. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Angi keskmine aastane kogutasu on $169,150.

