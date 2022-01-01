Imenik podjetij
Chewy
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Chewy Plače

Plače Chewy se gibljejo od $41,392 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $557,200 za Vodja podatkovne znanosti na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Chewy. Zadnja posodobitev: 11/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programski inženir
Software Engineer 1 $143K
Software Engineer 2 $207K
Software Engineer 3 $242K
Staff Software Engineer $362K

Inženir strojnega učenja

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Inženir poslovne inteligence

Raziskovalni znanstvenik

Podatkovni znanstvenik
Data Scientist 1 $116K
Data Scientist 2 $178K
Data Scientist 3 $226K
Staff Data Scientist $448K
Vodja produktov
Senior Product Manager $244K
Associate Director Product Management $298K

Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?

Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?

I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...

54 40
54 40
Vodja programskega inženirstva
Software Development Manager $304K
Director $519K
Oblikovalec produktov
Median $170K

UX oblikovalec

Finančni analitik
Median $140K
Vodja programov
Median $219K
Vodja tehničnih programov
Median $260K
Poslovni analitik
Median $170K
Trženje
Median $296K
Vodja projektov
Median $202K
Podatkovni analitik
Median $157K
Vodja poslovnih operacij
Median $128K
Človeški viri
Median $200K
Trženjske operacije
Median $61.3K
Informacijski tehnolog (IT)
Median $230K
Poslovne operacije
$112K
Poslovni razvoj
$487K
Služba za stranke
$41.4K
Vodja podatkovne znanosti
$557K
Vodja oblikovanja produktov
$201K
Kadrovik
Median $172K
Prodaja
$145K
Arhitekt rešitev
$251K

Podatkovni arhitekt

Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Chewy so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (12.50% polletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (12.50% polletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (12.50% polletno)

Imate vprašanje? Vprašajte skupnost.

Obiščite skupnost Levels.fyi, kjer se lahko povezujete z zaposlenimi iz različnih podjetij, pridobite nasvete za kariero in še več.

Obiščite zdaj!

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Chewy je Vodja podatkovne znanosti at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $557,200. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Chewy je $204,651.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Chewy

Povezana podjetja

  • eBay
  • Etsy
  • Grubhub
  • Poshmark
  • Tesla
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri