Chewy Plače

Plače Chewy se gibljejo od $41,392 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $557,200 za Vodja podatkovne znanosti na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Chewy. Zadnja posodobitev: 11/18/2025
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Chewy so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (12.50% polletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (12.50% polletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (12.50% polletno)
