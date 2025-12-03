Imenik podjetij
Alarm.com
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

Alarm.com Programski inženir Plače

Programski inženir nadomestilo in United States pri Alarm.com se giblje od $114K na year za Software Engineer I do $179K na year za Senior Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $148K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Alarm.com. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer I
(Začetna stopnja)
$114K
$106K
$5.5K
$2.4K
Software Engineer II
$141K
$125K
$12.9K
$3.3K
Senior Software Engineer
$179K
$150K
$23.6K
$5.6K
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Dodaj komp.Primerjaj stopnje

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

20%

LETO 1

20%

LETO 2

20%

LETO 3

20%

LETO 4

20%

LETO 5

Vrsta delnic
RSU

Pri Alarm.com so RSUs predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:

  • 20% se pridobi v 1st-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 2nd-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 3rd-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 4th-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 5th-LETO (20.00% letno)

0%

LETO 1

40%

LETO 2

0%

LETO 3

40%

LETO 4

20%

LETO 5

Vrsta delnic
RSU

Pri Alarm.com so RSUs predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:

  • 0% se pridobi v 1st-LETO (NaN% na obdobje)

  • 40% se pridobi v 2nd-LETO (40.00% letno)

  • 0% se pridobi v 3rd-LETO (NaN% na obdobje)

  • 40% se pridobi v 4th-LETO (40.00% letno)

  • 20% se pridobi v 5th-LETO (20.00% letno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Alarm.com in United States znaša letno skupno plačilo $222,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Alarm.com za vlogo Programski inženir in United States je $145,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Alarm.com

Povezana podjetja

  • Seagate
  • Fiserv
  • TransUnion
  • UserTesting
  • Harmonic
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alarmcom/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.