Programski inženir nadomestilo in United States pri Alarm.com se giblje od $114K na year za Software Engineer I do $179K na year za Senior Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $148K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Alarm.com. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer I
$114K
$106K
$5.5K
$2.4K
Software Engineer II
$141K
$125K
$12.9K
$3.3K
Senior Software Engineer
$179K
$150K
$23.6K
$5.6K
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
LETO 1
20%
LETO 2
20%
LETO 3
20%
LETO 4
20%
LETO 5
Pri Alarm.com so RSUs predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:
20% se pridobi v 1st-LETO (20.00% letno)
20% se pridobi v 2nd-LETO (20.00% letno)
20% se pridobi v 3rd-LETO (20.00% letno)
20% se pridobi v 4th-LETO (20.00% letno)
20% se pridobi v 5th-LETO (20.00% letno)
0%
LETO 1
40%
LETO 2
0%
LETO 3
40%
LETO 4
20%
LETO 5
Pri Alarm.com so RSUs predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:
0% se pridobi v 1st-LETO (NaN% na obdobje)
40% se pridobi v 2nd-LETO (40.00% letno)
0% se pridobi v 3rd-LETO (NaN% na obdobje)
40% se pridobi v 4th-LETO (40.00% letno)
20% se pridobi v 5th-LETO (20.00% letno)
Vključeni naziviPredloži nov naziv
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alarmcom/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.