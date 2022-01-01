Imenik podjetij
TransUnion
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

TransUnion Plače

Plače TransUnion se gibljejo od $10,548 skupnega letnega nadomestila za Finančni analitik na spodnjem koncu do $300,000 za Prodaja na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri TransUnion. Zadnja posodobitev: 10/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Podatkovni znanstvenik
L2 $130K
L3 $130K
L4 $153K
Programski inženir
L2 $14.8K
L3 $22.6K

Backend programski inženir

Vodja izdelkov
L2 $113K
L4 $179K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Vodja podatkovne znanosti
Median $184K
Poslovni analitik
Median $99.5K
Prodaja
Median $300K
Vodja poslovnih operacij
$123K
Poslovni razvoj
$140K
Podatkovni analitik
$116K
Finančni analitik
$10.5K
Information Technologist (IT)
$62.7K
Pravni oddelek
$114K
Svetovalni upravni strokovnjak
$101K
Trženje
$231K
Trženjske operacije
$88.7K
Oblikovalec izdelkov
$97.5K
Vodja programa
$140K
Vodja projekta
Median $149K
Vodja programskega inženiringa
$110K
Vodja tehniškega programa
$184K
Tveganostni kapitalist
$169K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri TransUnion je Prodaja z letnim skupnim plačilom $300,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri TransUnion je $122,610.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za TransUnion

Povezana podjetja

  • NI
  • Alarm.com
  • Pegasystems
  • Aspen Technology
  • AbbVie
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri