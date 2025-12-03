Imenik podjetij
Alarm.com
Alarm.com Podatkovni analitik Plače

Povprečno Podatkovni analitik skupno nadomestilo in United States pri Alarm.com se giblje od $62.3K do $88.9K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Alarm.com. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$71.4K - $83.6K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$62.3K$71.4K$83.6K$88.9K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

20%

LETO 1

20%

LETO 2

20%

LETO 3

20%

LETO 4

20%

LETO 5

Vrsta delnic
RSU

Pri Alarm.com so RSUs predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:

  • 20% se pridobi v 1st-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 2nd-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 3rd-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 4th-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 5th-LETO (20.00% letno)

0%

LETO 1

40%

LETO 2

0%

LETO 3

40%

LETO 4

20%

LETO 5

Vrsta delnic
RSU

Pri Alarm.com so RSUs predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:

  • 0% se pridobi v 1st-LETO (NaN% na obdobje)

  • 40% se pridobi v 2nd-LETO (40.00% letno)

  • 0% se pridobi v 3rd-LETO (NaN% na obdobje)

  • 40% se pridobi v 4th-LETO (40.00% letno)

  • 20% se pridobi v 5th-LETO (20.00% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni analitik pri Alarm.com in United States znaša letno skupno plačilo $88,920. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Alarm.com za vlogo Podatkovni analitik in United States je $62,320.

