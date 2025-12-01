Programski inženir nadomestilo in United States pri Affirm se giblje od $226K na year za L4 do $533K na year za L8. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $277K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Affirm. Nazadnje posodobljeno: 12/1/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L4
$226K
$136K
$86.1K
$4.1K
L5
$246K
$180K
$64K
$2.3K
L6
$349K
$207K
$142K
$0
L7
$448K
$236K
$212K
$0
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
50%
LETO 1
50%
LETO 2
Pri Affirm so RSUs predmet 2-letnega razporeda pridobivanja:
50% se pridobi v 1st-LETO (12.50% četrtletno)
50% se pridobi v 2nd-LETO (12.50% četrtletno)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Affirm so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Affirm so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
