Upstart
Upstart Plače

Plače Upstart se gibljejo od $142,572 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec produktov na spodnjem koncu do $448,833 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Upstart. Zadnja posodobitev: 11/16/2025

Programski inženir
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Podatkovni znanstvenik
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
Vodja programskega inženirstva
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

Vodja produktov
L5 $339K
L6 $438K
Vodja podatkovne znanosti
Median $438K
Podatkovni analitik
Median $165K
Finančni analitik
Median $200K
Kadrovik
Median $210K
Poslovni analitik
$189K
Človeški viri
$279K
Oblikovalec produktov
$143K
Vodja programov
$194K
Analitik kibernetske varnosti
$185K
Vodja tehničnih programov
$344K
Tvegani kapitalist
$279K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Upstart so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Upstart je Programski inženir at the L6 level z letnim skupnim plačilom $448,833. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Upstart je $279,353.

