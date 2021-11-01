Imenik podjetij
Accolade
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Accolade Plače

Plače Accolade se gibljejo od $26,330 skupnega letnega nadomestila za Operacije službe za stranke na spodnjem koncu do $422,875 za Vodja programskega inženirstva na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Accolade. Zadnja posodobitev: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programski inženir
Median $136K
Vodja produktov
Median $282K
Poslovne operacije
$32.1K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Služba za stranke
$56.2K
Operacije službe za stranke
$26.3K
Podatkovni analitik
$150K
Podatkovni znanstvenik
$163K
Človeški viri
$215K
Oblikovalec produktov
$67.3K
Analitik kibernetske varnosti
$60.3K
Vodja programskega inženirstva
$423K
Vodja tehničnih programov
$176K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Accolade je Vodja programskega inženirstva at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $422,875. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Accolade je $143,124.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Accolade

Povezana podjetja

  • Fitbit
  • Clover Health
  • Peloton
  • Aetna
  • GoHealth
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri