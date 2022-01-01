Adresár Spoločností
Aetna
Aetna Platy

Platový rozsah Aetna sa pohybuje od $25,425 v celkovej kompenzácii ročne pre Oblikovalec izdelkov na spodnom konci do $258,703 pre Arhitekt rešitev na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Aetna. Naposledy aktualizované: 8/15/2025

$160K

Znanstvenik podatkov
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

Zdravstvena informatika

Razvijalec programske opreme
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

Podatkovni inženir

Aktuar
Median $141K

Vodja izdelka
Median $201K
Informacijski tehnolog (IT)
Median $102K
Računovodja
$95.1K
Poslovni analitik
$101K
Razvoj poslovanja
$115K
Gradbeni inženir
$58.8K
Analitik podatkov
$115K
Finančni analitik
$82.6K
Svetovalec za upravljanje
$172K
Oblikovalec izdelkov
$25.4K
Vodja projekta
$98K
Prodaja
$101K
Vodja razvoja programske opreme
$199K
Arhitekt rešitev
$259K
Často kladené otázky

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Aetna je Arhitekt rešitev at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $258,703. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Aetna je $124,355.

