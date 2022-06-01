Imenik podjetij
3Pillar Global Plače

Plače 3Pillar Global se gibljejo od $46,892 skupnega letnega nadomestila za Vodja izdelkov na spodnjem koncu do $217,905 za Uspeh strank na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri 3Pillar Global. Zadnja posodobitev: 9/7/2025

$160K

Programski inženir
Median $47.9K

Full-Stack programski inženir

Uspeh strank
$218K
Oblikovalec izdelkov
$164K

Vodja izdelkov
$46.9K
Vodja projekta
$51.1K
Prodaja
$80.4K
Vodja programskega inženiringa
$60.4K
Vodja tehniškega programa
$107K
Pogosta vprašanja

El rol amb millor retribució reportat a 3Pillar Global és Uspeh strank at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $217,905. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a 3Pillar Global és $70,384.

