Imenik podjetij
3Pillar Global
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja programskega inženirstva

  • Vse plače Vodja programskega inženirstva

3Pillar Global Vodja programskega inženirstva Plače

Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete 3Pillar Global. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$74.7K - $90.3K
Czech Republic
Običajen razpon
Možen razpon
$69.7K$74.7K$90.3K$95.2K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 1 več Vodja programskega inženirstva prijav pri 3Pillar Global za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača


Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri 3Pillar Global?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Vodja programskega inženirstva ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri 3Pillar Global in Czech Republic znaša letno skupno plačilo CZK 2,035,669. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri 3Pillar Global za vlogo Vodja programskega inženirstva in Czech Republic je CZK 1,491,654.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za 3Pillar Global

Povezana podjetja

  • Xoriant
  • Arcesium
  • SoftServe
  • Avtex
  • DDN
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/3pillar-global/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.