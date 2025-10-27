Vodja izdelkov nadomestilo in India pri 3M znaša ₹8.16M na year za T3. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete 3M. Nazadnje posodobljeno: 10/27/2025
Povprečno skupno nadomestilo
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
T1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
0%
LETO 1
0%
LETO 2
100 %
LETO 3
Pri 3M so RSU + Options predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
0% se pridobi v 1st-LETO (0.00% letno)
0% se pridobi v 2nd-LETO (0.00% letno)
100% se pridobi v 3rd-LETO (100.00% letno)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
