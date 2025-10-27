Imenik podjetij
3M
  • Plače
  • Vodja izdelkov

  • Vse plače Vodja izdelkov

3M Vodja izdelkov Plače

Vodja izdelkov nadomestilo in India pri 3M znaša ₹8.16M na year za T3. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete 3M. Nazadnje posodobljeno: 10/27/2025

Povprečno skupno nadomestilo

₹1.72M - ₹2.01M
India
Običajen razpon
Možen razpon
₹1.5M₹1.72M₹2.01M₹2.14M
Običajen razpon
Možen razpon
Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
T1
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
Advanced Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
Senior Product Manager
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
Specialist Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Razpored pridobivanja

0%

LETO 1

0%

LETO 2

100 %

LETO 3

Vrsta delnic
RSU + Options

Pri 3M so RSU + Options predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 0% se pridobi v 1st-LETO (0.00% letno)

  • 0% se pridobi v 2nd-LETO (0.00% letno)

  • 100% se pridobi v 3rd-LETO (100.00% letno)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU + Options

Pri 3M so RSU + Options predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja izdelkov pri 3M in India znaša letno skupno plačilo ₹8,160,140. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri 3M za vlogo Vodja izdelkov in India je ₹1,496,562.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za 3M

