Imenik podjetij
3M
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Računovodja

  • Vse plače Računovodja

3M Računovodja Plače

Povprečno Računovodja skupno nadomestilo in Costa Rica pri 3M se giblje od CRC 10.83M do CRC 15.45M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete 3M. Nazadnje posodobljeno: 10/27/2025

Povprečno skupno nadomestilo

CRC 12.41M - CRC 14.52M
Costa Rica
Običajen razpon
Možen razpon
CRC 10.83MCRC 12.41MCRC 14.52MCRC 15.45M
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 2 več Računovodja prijavs pri 3M za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača

Block logo
+CRC 29.22M
Robinhood logo
+CRC 44.84M
Stripe logo
+CRC 10.08M
Datadog logo
+CRC 17.63M
Verily logo
+CRC 11.08M
Don't get lowballed

Razpored pridobivanja

0%

LETO 1

0%

LETO 2

100 %

LETO 3

Vrsta delnic
RSU + Options

Pri 3M so RSU + Options predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 0% se pridobi v 1st-LETO (0.00% letno)

  • 0% se pridobi v 2nd-LETO (0.00% letno)

  • 100% se pridobi v 3rd-LETO (100.00% letno)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU + Options

Pri 3M so RSU + Options predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Računovodja ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Računovodja pri 3M in Costa Rica znaša letno skupno plačilo CRC 15,449,197. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri 3M za vlogo Računovodja in Costa Rica je CRC 10,827,642.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za 3M

Povezana podjetja

  • Caterpillar
  • Raven Industries
  • Canon
  • Emerson
  • Baxter International
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri