Produktový manažér odmeňovanie in New Zealand v Xero sa pohybuje od NZ$149K za year pre Product Manager do NZ$202K za year pre Lead Product Manager. Mediánový yearný kompenzačný balík in New Zealand dosahuje NZ$159K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Xero. Posledná aktualizácia: 10/29/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$149K
NZ$137K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$174K
NZ$7.6K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$202K
NZ$175K
NZ$26.9K
NZ$0
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Xero podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)