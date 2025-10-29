Adresár spoločností
Xero
  • Platy
  • Produktový manažér

  • Všetky platy Produktový manažér

Xero Produktový manažér Platy

Produktový manažér odmeňovanie in New Zealand v Xero sa pohybuje od NZ$149K za year pre Product Manager do NZ$202K za year pre Lead Product Manager. Mediánový yearný kompenzačný balík in New Zealand dosahuje NZ$159K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Xero. Posledná aktualizácia: 10/29/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$149K
NZ$137K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$174K
NZ$7.6K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$202K
NZ$175K
NZ$26.9K
NZ$0
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Xero podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Xero in New Zealand predstavuje ročnú celkovú odmenu NZ$201,667. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Xero pre pozíciu Produktový manažér in New Zealand je NZ$157,752.

