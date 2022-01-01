Adresár spoločností
Ciena
Ciena Platy

Platy Ciena sa pohybujú od $33,419 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Technický pisateľ na spodnej hranici až po $275,000 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ciena. Posledná aktualizácia: 10/13/2025

$160K

Softvérový inžinier
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

Backend softvérový inžinier

Sieťový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Hardvérový inžinier
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

Optický inžinier
Median $83.1K

Manažér softvérového inžinierstva
Median $275K
Obchodný analytik
$86.7K
Zákaznícky servis
$87.3K
Manažér dátovej vedy
$139K
Dátový vedec
$78.9K
Manažérsky konzultant
$180K
Marketing
$252K
Strojný inžinier
$66.8K
Produktový dizajnér
$101K
Predaj
Median $116K
Predajný inžinier
$150K
Architekt riešení
$110K
Manažér technických programov
$95.8K
Technický pisateľ
$33.4K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Ciena podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Ciena predstavuje Manažér softvérového inžinierstva s ročnou celkovou odmenou $275,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Ciena je $103,078.

